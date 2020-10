Dziennikarka zakażona koronawirusem. "Płakałam z przerażenia"

"13. dzień walczę z koronawirusem. Dwa tygodnie temu sądziłam, że jeśli zachoruję, to przejdę to lekko, pewnie bezobjawowo, bo przecież jestem młoda, silna. A tu niespodzianka - po raz pierwszy w życiu płakałam z przerażenia, kiedy nie mogłam złapać oddechu" – przyznaje dziennikarka.

Koprowiak opisując objawy choroby, podkreśla, że odczuwa bardzo ostry ból w klatce piersiowej. "Jakby wbijano mi w płuca, nerki, serce (cholera wie, w co dokładnie) igły, coraz mocniej, coraz głębiej. W sobotę tracę węch i smak – do dziś nie czuję nawet lakieru do paznokci" – czytamy.





"Z każdym dniem większe przerażenie, bo zamiast poprawy, oddech staje się dużym, świadomym wysiłkiem, mam wrażenie, że zaraz i na ten wysiłek zabraknie mi sił. Najpierw płakałam (nie pomaga), potem szukałam w necie, kiedy jest moment, w którym trzeba wzywać karetkę" – wspomina.



Dziennikarka apeluje do rodaków, by nie lekceważyli COVID-19 i podkreśla, że nawet młode osoby powinny uważać i nie bagatelizować zagrożenia.



