Z Brukseli: o COVID-19, rozwodzie z Londynem i imigrantach z Afryki...

Przede wszystkim Unia opowiedziała się za de facto zamykaniem granic w kontekście pandemii, czyli mówiąc bardzo dyplomatycznie „ograniczeniem swobodnego przepływu osób”. Podkreślono rolę badań naukowych (testy szczepionki na COVID-19), zaapelowano o koordynację przepisów o kwarantannach, wypracowanie wspólnej strategii testowania i wspólnej oceny metod testowania, a także transgranicznego śledzenia kontaktów. O dacie pierwszych testów na szczepionkę mowy nie było – nieoficjalnie w polskich kręgach rządowych mówi się o lutym. Rada Europejska ocenia sytuację pandemiczną jako „wysoko niepokojącą”.

COVID-19 COVID-em, ale mówiono też o „Brexicie”, bo przecież za 2 miesiące i 11 dni upływa termin zakończenia rokowań o warunkach rozwodu między Londynem a UE-27. Póki co postępu w tych negocjacjach nie ma. Na razie „gadał dziad do obrazu, a obraz doń ani razu”. Nie będę pisał kto jest obrazem, a kto dziadem....RE stwierdziła, że należy być gotowym na: „wszelkie ewentualności, w tym brak porozumienia”. Jest to oswajanie tak naprawdę tzw. „twardego Brexitu” czyli w praktyce „no deal”. Stracą na tym obie strony, a ściślej i Wielka Brytania i wszystkie kraje członkowskie Unii. Polskie władze szczególnie zwracają uwagę na negatywne skutki owego „no deal” w przypadku transportu lotniczego i drogowego.

W sprawie Białorusi Rada Europejska wyraziła solidarność z Polską i Litwa w kontekście działań odwetowym Mińska. Potępiono też kontynuowanie przemocy ze strony Łukaszenki.

Sukcesem Polski było umieszczenie w konkluzjach szczytu Unii stwierdzenia o konieczności większej współpracy na linii UE-Afryka w obszarze migracji. Chodzi o zablokowanie czy ograniczenie nielegalnej imigracji i walki z sieciami przemytu imigrantów. Dla naszego kraju szczególnie ważnym tematem w kontekście Afryki jest walka z dyskryminacją ze względu na religię na tym kontynencie – w praktyce chodzi o chrześcijan, którzy często są dla wojujących muzułmanów wręcz „zwierzyną łowną”.

Czemu tematy unijne nie znajdują należytego odzwierciedlenia w polskich mediach? Przecież w sposób doprawdy istotny dotyczą także Polski...

