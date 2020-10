Schetyna o sprawie Giertycha: To osobista zemsta Kaczyńskiego

W czwartek w godzinach popołudniowych CBA weszło do domu Romana Giertycha. O zdarzeniu poinformowała córka mecenasa, Maria Giertych. Zatrzymano też biznesmena, Ryszarda Krauzego. Niedługo później rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn przekazał, że zatrzymania mają związek ze śledztwem dotyczącym działalności na szkodę spółki giełdowej.

W czasie przeszukania Giertych miał zemdleć. Na miejsce wezwano karetkę, która przetransportowała go do szpitala.

Grzegorz Schetyna nie ma wątpliwości – w ten sposób Kaczyński mści się na mecenasie. Za co? – Giertych bronił Tuska i wygrywał procesy – twierdzi szef PO.

– Nie wierzę, żeby Zbigniew Ziobro zrobił to samodzielnie bez konsultacji ze swoim przełożonym. Kaczyński nie zajmuje się koronawirusem, a Giertychem. Na pewno była zgoda Kaczyńskiego. To kwestia osobistej zemsty na Giertychu, który bronił Tuska i wygrywał procesy, bronił syna Tuska. To są rzeczy, o których Kaczyński pamięta i kiedy może się odegrać, wykorzystując prokuraturę, to po prostu to robi. To małość człowieka, który pokazuje swój charakter – mówił Schetyna.

Polityk dodał, że nie można pozwolić na to, żeby stało się normą, że "Kaczyński czy Ziobro będą wskazywać ludzi, którzy będą atakowani i maltretowani". – Trzeba powiedzieć stop. Trzeba te działania napiętnować – podkreślał.

