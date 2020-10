Siemoniak zaskakuje. Mówi o "grubej kresce" i chwali ministra zdrowia

– Wszyscy się martwią o bliskich, siebie, dzieci, o pracę swoją, a polska polityka jest w tradycyjnej koleinie ostrej polaryzacji – mówił wiceszef PO, zaznaczając, że jest to czas na zawieszenie sporów.

Siemoniak w RMF FM chwalił Adama Niedzielskiego. – Nowy minister zdrowia inaczej się zachowuje niż inni politycy z jego rządu. Stara się w dobrym, technokratycznym stylu się komunikować. Tego właśnie trzeba – podkreślił.

– Potrzeba informacji, spokoju i pokazywania, że to są takie problemy, które obiektywnie są trudne do rozwiązania. Inaczej będziemy mieli do czynienia z tradycyjną polską wojną polityczną, która absolutnie jest nie na miejscu. Notowania wszystkich czołowych polityków spadają, bo ludzie mają tego dosyć – dodawał polityk PO.

Premier "w bardzo złym stylu"

Nie zabrakło jednak uszczypliwości w stosunku do premiera Mateusza Morawieckiego. Siemoniak zarzucił mu, że nie powinien wyciągać telefonu na mównicy sejmowej.

Przypomnijmy, że premier z sejmowej mównicy odtworzył nagranie z wiosny, na którym Budka mówi o końcu pandemii jesienią tego roku.

– To było w bardzo w złym stylu, że prezes rady ministrów wskakuje na mównicę z komórką w ręku – ocenił. – Pan Mateusz jest premierem, ma całą władzą w Polsce i odpowiedzialność. Od niego należy wymagać więcej – dodał.

