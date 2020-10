Szokujący wpis szefa Związku Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku. Reaguje Płażyński

"To pytanie pobędzie tylko 24 godziny na moim profilu. Patrząc na to, co się właśnie teraz na naszym przykładzie dzieje, mam pytanie: Czy naprawdę, w swoim bezkrytycznym patriotyzmie, cały czas chcecie zwierzchności Warszawy, a dokładnie jej żoliborskiej dzielnicy, nad naszym wspólnym Gdańskiem?" – napisał na swoim profilu na Facebooku Roland Hau.

Na wpis szefa Związku Mniejszości Niemieckiej zareagował gdański poseł PiS Kacper Płażyński, który zawiadomił w tej sprawie odpowiednie służby. Polityk domaga się również pilnej reakcji prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz ambasady RFN w Polsce.

"Nawoływanie do oderwania Gdańska od Polski"

Według Płażyńskiego wpis Haua "trudno odebrać inaczej niż wykorzystywanie napięć społecznych i nawoływanie do oderwania Gdańska od Polski". "Zawiadomiłem służby czuwające nad bezpieczeństwem i integralnością państwa polskiego, wierząc, że szybko podejmą one odpowiednie działania. Domagam się też natychmiastowego ustąpienia Haua oraz pilnej reakcji Aleksandry Dulkiewicz, która sprawuje nadzór nad Związkiem" – dodał.

"Liczę, że jeszcze dzisiaj słowa Haua potępi też ambasador Niemiec. To, do czego nawołuje Hau to złowrogie echo antypolskiej polityki i uprzedzeń Niemców, z których podobno naród ten już na zawsze zrezygnował" – napisał Płażyński na Facebooku.

Mniejszość niemiecka to największa liczebnie spośród ustawowo uznawanych mniejszości narodowych w Polsce.