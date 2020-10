"Opętana przez diabła". Awantura podczas obrad Rady Miasta

Kwestia protestów w dobie pandemii budzi ogromne emocje. Od tygodnia manifestacje są organizowane w wielu miastach Polski – i to pomimo zakazu zgromadzeń powyżej 5 osób oraz apeli ekspertów i rządzących. Na piątek jest zapowiadana w Warszawie ogromna manifestacja zwolenników legalności aborcji eugenicznej.

Protesty odbywają się także w Bielsku-Białej. Dyskusję na temat protestów wywołali radni Andrzej Gacek oraz Barbara Waluś z PiS. – Podobno te protesty powtarzają się codziennie wieczorem. W środę protestujący szli na plac Chrobrego, bo dzwoniła mi sąsiadka w tej sprawie. Padają wulgarne słowa pod adresem rządu i PiS. Tak nie może być – przekonywała radna PiS.

– Zgromadzenia na pewno są nielegalne, bez zgody. Bierze w nich udział nawet kilka tysięcy osób. Trzeba nad tym zapanować. Czy Straż Miejska podejmuje jakieś działania porządkowe, czy został ktoś zatrzymany? Czy policja podjęła jakieś działania, proszę o informację na piśmie – dopytywała działaczka samorządowa PiS.

Tymczasem zdaniem radnego PO Krzysztofa Jazowego, w protestach nie ma nic złego. Co więcej, radny zaapelował, aby brać udział w manifestacjach: – Zwracam się z apelem do radnych, by codziennie brać udział w spacerze w sprawie wolności kobiet, aby wyrazić swoje niezadowolenie. Zwracam się do opętanych przez diabła pani radnej Waluś i radnego Gacka, by się opamiętali.

Barbara Waluś nie kryła oburzenia tymi słowami: – Jestem obrażona.

– Pani jest diabłem. Pani jest diabłem wcielonym – mówił radny PO. Burzliwą dyskusję podczas sesji Rady Miasta przerwał przewodniczący Janusz Okrzesik.

Koronawirus w Polsce

Mamy 20 156 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w czwartkowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia. To najwięcej od początku pandemii.

Nowe potwierdzone przypadki zakażeń dotyczą województw: wielkopolskiego (2633), mazowieckiego (2255), śląskiego (1994), małopolskiego (1927), łódzkiego (1794), lubelskiego (1700), kujawsko-pomorskiego (1403), podkarpackiego (1306), pomorskiego (953), podlaskiego (858), dolnośląskiego (857), świętokrzyskiego (599), zachodniopomorskiego (549), warmińsko-mazurskiego (525), opolskiego (482), lubuskiego (321).

Jak pinformował resort zdrowia, z powodu COVID-19 zmarło 46 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 255 osób. To najwyższy dobowy bilans zgonów od początku epidemii w Polsce.

"Informujemy o usunięciu przez WSSE we Wrocławiu 1 zgonu z dnia 24.10.2020 r. - odejmujmy go ze statystyk" – dodano.

Liczba osób zakażonych wzrosła dziś do 319 205, z czego 5149 osób zmarło.

