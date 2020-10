Trzaskowski publikuje oświadczenie. "Są możliwości, PiS umie to zrobić"

Rafał Trzaskowski opublikował nagranie na Twitterze, w którym apeluje do Warszawiaków, by uważali na siebie. Jednocześnie polityk obwinił PiS o podburzanie nastrojów.



– Jestem na ulicach Warszawy, żeby zademonstrować swoją solidarność z protestującymi. Rozumiemy wasz gniew, wiemy dlaczego tu jesteście. Niestety cyniczna władza zafundowała nam tak haniebne decyzje w samym środku pandemii. Na znak solidarności oświetlono Pałac Kultury z błyskawicą. Apeluję, by zachować dystans i nosić maseczki. Solidaryzujemy się, jesteśmy z wami. Uważajcie na siebie.Na ulicach Warszawy jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi manifestujących swoją solidarność z kobietami – mówi polityk.





Jednocześnie Trzaskowski oskarża PiS i domaga się od rządzących, by wycofali się z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.



– Miejmy nadzieję, że rząd się cofnie. Że mimo cynicznych zapowiedzi Kaczyńskiego, w których podburzał nastroje, rząd się cofnie. To jest absolutny warunek, żeby móc rozmawiać. To jest bardzo istotne, żeby wycofać się z tego haniebnego orzeczenia. Są możliwości, PiS umie to zrobić. PiS robi wszystko by nastroje podgrzewać, pełna odpowiedzialność jest na rządzących – stwierdził prezydent stolicy.

"Marsz na Warszawę"

Pomimo kolejnych rekordów zachorowań na COVID-19 i apeli ekspertów, a także premiera, Strajk Kobiet od kilku dni zapowiadał na dzisiaj wielki protest w Warszawie. Tak aktywiście chcą rozpocząć drugi tydzień protestów przeciw zakazowi dokonywania tzw. aborcji eugenicznej. Wydarzenie pod hasłem "Marsz na Warszawę" rozpoczęło się o godzinie 17.00.

Uczestnicy zgromadzili się w trzech ważnych miejscach stolicy: przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na placu Zamkowym, a także na placu Zawiszy. Nie jest znana jednak trasa i cel marszu. Stołeczna policja alarmowała na Twitterze, że brak takiej informacji utrudnia zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Najnowszy sondaż CBOS. Olbrzymi spadek poparcia dla PiS

"ChWDP polskim biskupom". Żenujące kadry w relacji TVN