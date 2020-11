Pięć partii w Sejmie. Jak wypada PiS i Koalicja Obywatelska?

Media: Brytyjski rząd wprowadzi lockdown na cztery tygodnie

Brytyjski premier Boris Johnson ogłosi, że cała Anglia znajdzie się na nowym, najwyższym poziomie restrykcji koronawirusowych, które będą oznaczały powrót do pełnego lockdownu, potrwa on do 2 grudnia - ujawniły w sobotę po południu...