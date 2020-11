Był sobie człowiek

Zdumiewająca jest obecność na protestach w obronie prawa do aborcji zwłaszcza tych matek, które słyszały bicie serca swojego dziecka już od szóstego tygodnia ciąży, a mimo to walczą, by takie dzieci nie były nazywane dziećmi i by można je było pozbawiać życia w majestacie prawa.

Szósty tydzień ciąży. Czasem tydzień lub dwa później. Kiedy w tym czasie kobieta idzie do lekarza, to z dużym prawdopodobieństwem po raz pierwszy usłyszy bicie serca swojego nienarodzonego dziecka. Nie płodu, nie zlepka komórek. Dziecka. Czy jakakolwiek kobieta w ciąży mówi o swoim dziecku per płód? Czy kupuje ubranka płodowi? Wybiera wózek, urządza pokój zlepkowi komórek? Nie. Każda kobieta od samego początku wie – wie doskonale – że nosi pod sercem dziecko. To naturalne i oczywiste. Czytaj także:

