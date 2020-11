Hołownia rejestruje swoją partię. Nazwisko w nazwie

Przewodniczącym nowej partii został Michał Kobosko, a w nazwie nie zabrakło nazwiska lidera. Ugrupowanie będzie nosiło nazwę Polska 2050 Szymona Hołowni.

Pod koniec września Szymon Hołownia zapowiedział stworzenie partii politycznej. Jak poinformował, swój odrębny charakter zachowają stowarzyszenie Polska 2050 oraz należący do niej think tank.

Hołownia mówił podczas spotkania z dziennikarzami, że jego partia będzie inna niż wszystkie. – To będzie partia, jakiej jeszcze w Polsce nie było, która nie działa w ten sposób, że sobie założy ruch obywatelski, po to, by sobie podnieść notowania, czy poprawić PR. To jest partia, którą ruch obywatelski zakłada, by mieć sprawczość w tym obszarze polityki, w którym potrzebujemy dziś sprawczości – powiedział.

Zapowiedział również, że jego ugrupowanie stawia sobie za cel walkę przeciwko trzem zagrożeniom. – Przeciwko oderwaniu się od rzeczywistości, przeciwko skoncentrowaniu się na swoich wewnętrznych problemach i wreszcie przeciwko zawłaszczaniu świata – stwierdził.

