Kard. Gulbinowicz bez najwyższego odznaczenia państwowego? "Kapituła zbierze się za ok. dwa tygodnie"

W opublikowanym tydzień temu komunikacie Nuncjatura Apostolska poinformowała, że w wyniku przeprowadzonego dochodzenia w sprawie oskarżeń wysuwanych pod adresem kard. Henryka Gulbinowicza oraz przeanalizowaniu innych zarzutów dotyczących przeszłości kardynała, Stolica Apostolska podjęła w stosunku do niego następujące decyzje dyscyplinarne: zakaz uczestnictwa w jakiejkolwiek celebracji lub spotkaniu publicznym; zakaz używania insygniów biskupich; pozbawienie prawa do nabożeństwa pogrzebowego w katedrze i pochówku w katedrze; wpłacenie przez kardynała odpowiedniej sumy pieniędzy jako darowizny na działalność Fundacji św. Józefa, powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski w celu wspierania działań Kościoła na rzecz ofiar nadużyć seksualnych, pomocy psychologicznej oraz prewencji i kształcenia osób odpowiedzialnych za ochronę nieletnich.

Kardynał jest kawalerem wielu odznaczeń m.in. Orderu Orła Białego. W przestrzeni medialnej pojawiły się postulaty, aby pozbawić hierarchy tego odznaczenia. Jeden z członków Kapituły Orderu, prof. Michał kleiber przyznał, że podczas najbliższego posiedzenia nie ma planie dyskusji nad sprawą kardynała Gulbinowicza. Nie wyklucza jednak, że zostanie tam ona dopisana.

– Zawsze można ją dołączyć, nie wykluczam, że tak będzie, ale wydaje się to normalne, żeby to było przedmiotem rozmowy. Nie mam przed oczyma kalendarza. Wydaje mi się, że to [posiedzenie - przyp. red.] jest za dwa tygodnie, chyba 25 listopada, ale być może 1-2 dni w którąś ze stron – przyznał profesor.

– Mam nadzieję, że do czasu spotkania kapituły sprawa stanie się jaśniejsza. My musimy pamiętać, że sprawa kardynała jest też w polskim sądzie – dodał.

Jak podkreślił profesor, nie przypomina sobie, aby komukolwiek w historii odebrano Order Orła Białego. Jest natomiast zdania, że ewentualną decyzję o pozbawieniu kardynała odznaczenia powinna poprzedzić debata. Sam duchowny również powinien móc zabrać głos w swojej obronie.

Kardynał Henryk Gulbinowicz został odznaczony Orderem Orła Białego w 2008 roku na mocy postanowienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego.