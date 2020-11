Po ostatnich aferach Polacy ocenili Kościół. Najnowszy sondaż „Rz”

Ankieterzy z pracowni IBRiS zapytali respondentów o ich stosunek do Kościoła katolickiego. Jak pokazują wyniki, Polacy podzielili się na trzy niemal równe grupy, które w różny sposób oceniają tę instytucję.

Wciąż większość badanych ocenia Kościół pozytywnie. W badaniu dla „Rz” odsetek ocen pozytywnych wyniósł 35 proc. Jednakże tylko 16 proc. respondentów oceniło swój stosunek jako „zdecydowanie pozytywny”. Negatywnie ocenia Kościół 32 proc. badanych. Warto wspomnieć, że najwięcej przeciwników ma Kościół wśród ludzi młodych. W kategorii wiekowej 18 – 29 lat, odsetek negatywnych opinii wyniósł 47 proc. (przy zaledwie 9 proc. pozytywnych). 44 proc. ludzi młodych ocenia Kościół neutralnie.

W całej badanej populacji odsetek ocen neutralnych wyniósł 31 proc.

Ankieterzy zapytali także o stosunek do kardynała Stanisława Dziwisza. W opublikowanym filmie dokumentalnym autorzy zarzucają mu tuszowanie afer pedofilskich. Badani w większości (58 proc.) ocenili kardynała negatywnie. 20 proc. ma pozytywny stosunek do hierarchy, a 22 proc. respondentów dało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

W rozmowie z gazetą Marcin Przeciszewski, szef Katolickiej Agencji Informacyjnej, stwierdził, że wysoki odsetek negatywnych ocen Kościoła bierze się m.in. ze stereotypów.

– Negatywne emocje w stosunku do władzy przenoszone są na Kościół, który ma być z władzą w jakiejś zmowie. To niebezpieczne zjawisko. Moim zdaniem sojuszu z władzą nie ma, ale Kościół za rzadko o tym mówi – i za to płaci – stwierdził.

