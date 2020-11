Kukiz chwali rząd: Polskie władze zrobiły bardzo dobrze

Podczas poniedziałkowego spotkania ambasadorów krajów unijnych doszło do zawetowania budżetu UE przez Polskę i Węgry. Wcześniej podjęto decyzję o powiązaniu wypłat środków unijnych z praworządnością. Sprawę komentował w Trójce Polskiego Radia Paweł Kukiz.

– Polskie władze zrobiły bardzo dobrze, że zawetowały powiązanie budżetu z praworządnością. Wszyscy doskonale wiemy, że największe moce sprawcze w UE mają dwa państwa Niemcy i Francja – mówił. – Wiele państw nie ma tak traumatycznych wydarzeń jak Polska i nie bardzo rozumie, co to znaczy utrata suwerenności, jak bardzo jesteśmy na to czuli – dodał.

Nie cichną echa sprawy dotacji przyznanych artystom przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Wsparcia Kultury. Przypomnijmy, że wielkość kwot, jaką otrzymały gwiazdy, zbulwersowała wiele osób. Z tego powodu ministerstwo postanowiło wstrzymać wypłatę środków oraz dokonać "pilnej ponownej" weryfikacji listy beneficjentów. Paweł Kukiz stwierdził, że "problem tkwi w tym, że potężne kwoty zostały przeznaczone dla firm prowadzonych czy będących pod kontrolą celebrytów, które de facto służą przede wszystkim celebrytom".

– Nie podejrzewam, że moi koledzy mogliby takie rzeczy robić, ale naprawdę są możliwości rozpisania z kimś fikcyjnej wręcz umowy o dzieło i podzielenie się pieniędzmi – mówił. – Firmy celebrytów nie mają ludzi zatrudnionych na stałe na etatach, tylko na umowy zlecenie, jest cała masa muzyków, którzy nie grają tylko z jednym podmiotem całe życie, ale są tzw. sidemenami, muzykami do wynajęcia, oni mogą dostać jedynie postojowe – zaznaczał.

