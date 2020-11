"Skończy jak Mussolini". Wałęsa uderza w Kaczyńskiego

"Kaczyńskiemu zostały dwa szczeble w 20 szczeblowej drabinie do nieszczęścia, do tragedii, jeśli nie zawróci to już niebawem skończy jak Mussolini" – tłumaczy na Facebooku Lech Wałęsa.

Były prezydent skrytykował działania prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. "Kaczyńskiemu zostały dwa szczeble w 20 szczeblowej drabinie do nieszczęścia, do tragedii, jeśli nie zawróci to już niebawem skończy jak Mussolini" – tłumaczy Wałęsa na Facebooku. "Do resortów siłowych apeluję przestańcie wspierać obecnych decydentów. Musicie dostrzegać że niszczą z takim trudem zdobycze pokoleń, że łamią podstawy porządku prawnego funkcjonowania Państwa. Macie następny dowód tylko Węgry i Polska przeciw wszystkim w Europie" – podkreśla dalej były prezydent. "Cena jaką zapłacimy za te małpy z brzytwą będzie za wysoka. Po następnym szczeblu mimo swoich kłopotów nie będę miał wyboru" – dodaje Wałęsa. Czytaj także:

