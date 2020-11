Kaczyński spotkał się z Kukizem. Miała paść sensacyjna oferta

Gazeta informuje o zakulisowych kontaktach Pawła Kukiza i jego najbliższych współpracowników z otoczeniem Prawa i Sprawiedliwości.

Według "Faktu" Kukiz wrócił do gry, gdy partia Jarosława Kaczyńskiego rozpoczęła poszukiwania nowych koalicjantów, którzy mieliby zastąpić Solidarną Polskę w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy.

"Mówi się, że w wakacje doszło do spotkania na szczycie Kaczyński-Kukiz. Ten ostatni miał opowiadać swoim zaufanym, że rozmowa trwała kilka godzin. Miała zakończyć się ofertą cichego poparcia posłów Kukiza dla kluczowych projektów PiS. Co w zamian oferował PiS? Z czasem się dowiemy" – pisze Agnieszka Burzyńska.

Dziennikarka zwraca uwagę, że w czwartek Kukiz i jego posłowie poparli razem z PiS uchwałę wspierającą działania rządu w zakresie negocjacji budżetowych UE i polskiego weta.

Sygnały, jakie płyną w tej sprawie z PSL, są jednoznaczne: jeśli Kukizowi nie podoba się w Koalicji Polskiej, to nikt na siłę nie będzie go w niej trzymał. Według "Faktu" cierpliwość ludowców do Kukiza właśnie się kończy.

