Trzaskowski: Samorządy potrzebują pieniędzy

– Musimy inwestować pieniądze, potrzebne są nowe fundusze, odbudowy, zielonej transformacji tak, żeby to wyjście z recesji było jak najbardziej szybkie. Jeżeli rząd polski doprowadzi do sytuacji, że fundusz odbudowy będzie funkcjonował wszędzie poza Polską, jak możemy sobie wyobrazić konkurencyjność naszego kraju? – podkreślał Trzaskowski.

– I stąd wszyscy przyjmujemy jasne stanowisko w tej sprawie, wszystkie nasze korporacje, które tutaj reprezentujemy, i Związek Miast Polskich i regiony i Unia Metropolii Polskich, ale razem również w Ruchu Wspólna Polska, w stowarzyszeniu Samorządy dla Polski opracowujemy wspólne stanowisko, tak żeby jak najwięcej samorządowców mogło je podpisać. To jasny sygnał płynący z Polski, że w Polsce jest cała rzesza ludzi, którzy pracują na rzecz swoich małych ojczyzn, Polski, ale również na rzecz rozwoju UE i że my uważamy, że to weto jest całkowicie nieuprawnione, że nie można blokować olbrzymich funduszy dla całej UE – stwierdził.

– Co najważniejsze, walczymy również, żeby w tych nowych projektach, projekcie odbudowy, zielonego ładu, pojawiło się jak najwięcej instrumentów, które polegałyby na przekazywaniu bezpośrednio pieniędzy do samorządów. Tak żebyśmy mogli razem wszyscy realizować w praktyce ogólnoeuropejskie projekty – dodawał.

