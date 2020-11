"Kult się rodzi". Ziemkiewicz ironicznie o Lempart i mediach

Ziemkiewicz skomentował dwa wpisy odnoszące się do Marty Lempart. Na pierwszym z nich widać zapis relacji z protestu Strajku Kobiet na portalu Onet.

"Marta Lempart upadła na ziemię pod naporem policji, która odpierała prących do przodu protestujących. Inni protestujący pomagają jej wstać i dają jej wody" – napisali redaktorzy Onetu.

Drugi obrazek, to mem odnoszący się do "upadku" Lempart. Ziemkiewicz oba wpisy skomentował mocno ironicznie. "Rodzi się kult" – napisał publicysta "Do Rzeczy".

Sobotnie protesty

W sobotę środowiska feministyczne i proaborcjonistyczne po raz kolejny wyszły na ulice polskich miast, by domagać się zmian w prawie aborcyjnym.

Podczas marszu doszło do przepychanek z policją. Funkcjonariusze zdecydowali się użyć gazu. Wśród poszkodowanych znalazła się m.in. poseł Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka.

W trakcie zamieszek nagrano skandaliczne zachowanie liderki "Strajku Kobiet". Marta Lempart jak zwykle zachowywała się niezwykle wulgarnie. Aktywistka wrzeszczała na jednego z policjantów. W pewnym momencie chciała opluć funkcjonariusza, ale zapomniała, że nosi maseczkę, więc... opluła samą siebie.

Czytaj także:

WHO: COVID-19 zwiększy w Afryce śmiertelność z powodu malariiCzytaj także:

Złe wieści dla Koalicji Polskiej. Ścigaj: Podjęłam własną decyzję polityczną