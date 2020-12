Przełom? KNF: Mamy propozycję dla banków i frankowiczów

Propozycja padła z ust szefa KNF Jacka Jastrzębskiego podczas dorocznego spotkania organizowanego przez Związek Banków Polskich.

– Wszyscy zdajemy sobie dzisiaj sprawę z tego, że nie można już dłużej biernie czekać na dalszy rozwój sytuacji, w tym linii orzeczniczej sądów unijnych i krajowych. Uważam, że osiągnięcie kompromisu w tej sprawie przyniesie finalnie korzyść wszystkim stronom – stwierdził Jastrzębski, którego cytuje "Rz".

Punktem odniesienia do oferowania ugód przez banki powinna być ekonomika kredytu złotowego, zaciąganego w tym samym czasie, kiedy zaciągany był kredyt walutowy. Zostałaby sporządzona symulacja ile kosztowałby klienta kredyt złotowy zaciągnięty przed laty, gdy zaciągany był faktyczny walutowy. Szacunki bazowałyby na prawdziwych kredytach i warunkach wtedy oferowanych. Weźmy na przykład kredyt uruchomiony 1 stycznia 2008 r. na 30 lat o wartości 300 tys. zł (marże 1,3 proc., spread walutowy 2 proc., kurs CHF – 2,16 zł). Kredyt w złotych kosztował do tej pory klienta 240 tys. zł, a do spłaty jest jeszcze 210 tys. zł. Z kolei frankowicz zapłacił już 260 tys. zł, ale pozostało mu do spłaty – z powodu umocnienia franka – aż 350 tys. zł.

Szef UKNF ocenia, że proponowane rozwiązanie pozwala uniknąć niesprawiedliwych skrajności.

Czytaj także:

Hiszpania: Lwy w barcelońskim ZOO zachorowały na COVID-19Czytaj także:

Sąd oddalił pozew przeciw abp. Jędraszewskiemu