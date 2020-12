"Financial Times": Polska i Węgry cieszą się iluzją siły

Brytyjski dziennik "Financial Times" stwierdza, że Polska i Węgry okopały się na swoich pozycjach.

"FT" wskazuje, że spory dot. praworządności przyćmiły inne ważne sprawy, takie jak decyzję dotyczącą celów redukcji emisji dwutlenku węgla do 2030 roku. Dziennik pisze także, że pęknięcia w sferze fundamentalnych wartości pomiędzy Węgrami i Polską a resztą Unii pogłębiły się.

"Warszawa i Budapeszt cieszą się iluzją siły, trzymając w garści proces decyzyjny UE. W rzeczywistości ich pozycja jest słaba, samobójcza. Przegranymi będą ci sami ludzie, dwa nacjonalistyczne rządy, które udają, że bronią się przed rzekomo apodyktyczną, liberalną elitą UE" – opisuje gazeta.

"FT" wskazuje, że Polska i Węgry są jednocześnie ogromnymi beneficjentami funduszy unijnych. Gazeta wskazuje, że transfery netto UE wyniosły odpowiednio 3,4 proc. i 5 proc. PKB w 2018 r.

Prezydent: Jest zarysowane wstępne porozumnienie ws. budżetu

Jest zarysowane wstępne porozumnienie, prace trwają. Porozumienie jest efektem wysiłków Polski, Węgier i prezydencji niemieckiej – oświadczył przebywający z wizytą w Czechach prezydent Andrzej Duda.

W swoim wystąpieniu po spotkaniu z prezydentem Czech Andrzej Duda podkreślił, że wchodziliśmy do Unii Europejskiej, która miała być Unią wolnych narodów, które będą jednakowo i uczciwie traktowane. – Wszystko to, co jest stanowione w ramach UE musi mieścić się obrębie traktatów – wskazał.

