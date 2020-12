MON: Dzięki wojsku system opieki zdrowotnej wciąż jest wydolny

Skurkiewicz zaprezentował na posiedzeniu sejmowej Komisji Obrony Narodowej informację MON o zaangażowaniu żołnierzy w działania przeciwdziałające skutkom pandemii koronowirusa.

"Codziennie ponad dwa i pół tysiąca wojskowych medyków, pielęgniarek i ratowników medycznych, dba o zdrowie chorych i ratuje życie pacjentów" - powiedział wiceminister. Dodał, że cały czas pracuje 14 wojskowych szpitali, 5 ośrodków medycyny prewencyjnej oraz Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii. Poinformował, że 35 proc. łóżek w szpitalach wojskowych przeznaczono dla pacjentów zakażonych koronawirusem, a 7 wojskowych laboratoriów cały czas wykonuje testy na obecność SARS-Cov-2.

Wiceszef MON zapewnił, że żołnierze pojawiają się "wszędzie tam, gdzie są niezbędni i będą tak działać tak długo, jak będzie wymagała tego sytuacja". Zaznaczył, że zaangażowali się w pomoc jako pierwsi, bo już 2 lutego, gdy wojskowi piloci ewakuowali Polaków z zagrożonych pandemią Chin.

"Obecnie każdego dnia około 10 tys. żołnierzy walczy z pandemią i kolejne 10 tys. jest w stałej gotowości do podjęcia działań" - poinformował.

Dodał, że po decyzji szefa MON, zaangażowanie Wojska Polskiego zostało podzielone najpierw na operacje "Tarcza", "Odporna wiosna", a później realizowaną przez WOT operację "Trwała odporność". Wymieniał także działania wojsk operacyjnych, podległych Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych, dowódcy Garnizonu Warszawa i Żandarmerii Wojskowej. Mówił też m.in. o wojskach chemicznych, które dezynfekują szpitale, DPS-y, przystanki autobusowe, czy karetki ratunkowe, czy o wspólnych patrolach żołnierzy WP z pogranicznikami i wspieraniu przez żołnierzy kontrolerów ruchu na przejściach granicznych.

Zwrócił uwagę, że z pomocy żołnierzy korzystają głównie instytucje cywilne. "Wojsko dostarcza żywność, środki ochrony osobistej do szpitali, domów pomocy społecznej oraz jednostek samorządowych. W ramach NATO-wskiego programu SALIS (Strategic Airlift Interim Solution), zorganizowaliśmy cztery transporty lotnicze z setkami ton środków ochrony osobistej" - wyliczał.

Wiceminister poinformował, że żołnierze wspierają budowę 17 szpitali tymczasowych, m.in. w Lublinie, Rzeszowie, Sopocie i w Krakowie, oraz zbudowali ponad 50 izolatoriów i ponad 20 polowych izb przyjęć. Przypomniał, że szef MON Mariusz Błaszczak podjął decyzję o budowie wojskowego szpitala tymczasowego na terenie 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie. Zadeklarował, że w tym szpitalu będzie mogło być hospitalizowanych jednorazowo 250 pacjentów, a opiekować się nimi będą m.in. lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego, którzy doświadczenie w leczeniu chorych na Covid-19 zdobyli na misjach we Włoszech w Lombardii oraz w USA.

Wiceszef MON wspomniał też o przygotowanych przez wojsko szpitalach kontenerowych na warszawskim Bemowie i we Wrocławiu, które w razie potrzeby będą mogły przyjmować żołnierzy i cywilnych pacjentów.

„Przy Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów powstaje szpital halowy na potrzeby osób zakażonych koronawirusem, w którym wszystkie łóżka będą tak zwanymi łóżkami OIOM-mowymi, respiratorowymi" - zapowiedział.

Skurkiewicz podkreślił, że jednym z podstawowych zadań Wojska Polskiego jest wsparcie pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz pracowników szpitali. Ocenił, że dzięki pomocy żołnierzy, personel medyczny może więcej czasu poświęcać na opiekę nad pacjentami.

"Łącznie wspieramy blisko 700 szpitali i 173 stacje sanitarno-epidemiologiczne" - poinformował. Dodał, że żołnierze odpowiedzieli na apel Narodowego Centrum Krwi i zaczęli wspierać pracowników regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa m.in. przy preselekcji dawców osocza, w tym w przeprowadzaniu wywiadów epidemiologicznych. Zajmują się też transportem krwi i osocza.

Poinformował, że żołnierze oddali ponad 10 tys. litrów krwi. Dodał, że kierownictwo MON zwróciło się do żołnierzy i cywilnych pracowników wojska, którzy przeszli Covid-19 i zakażenie SARS-Cov-2 z prośbą o oddawanie osocza. "Do grudnia osocze oddało ponad stu żołnierzy" - poinformował.

Według niego, dyrektorzy prawie 400 szpitali "z radością przyjęli pomoc WOT przy wprowadzaniu danych do systemu ELC system (system rezerwacyjny łóżek - przyp. PAP)". „Pomimo nieodpowiedzialnej nagonki, którą wywołali co niektórzy politycy opozycji, pomoc wojska w tym obszarze okazała się nieoceniona. Niestety wciąż ponad 20 szpitali odmawia tego wsparcia, tym samym niepotrzebnie obciążając swój personel medyczny, który w tym czasie mógłby zająć się opieką pacjentów" - powiedział.

Skurkiewicz przypomniał, że WP wspiera także kombatantów, weteranów, seniorów i rodziny personelu medycznego, w sumie prawie 11 tys. osób. "Terytorialsi, żołnierze wojsk operacyjnych oraz podchorążowie dostarczają im pożywienie, leki i materiały pierwszej potrzeby" - poinformował.

Wiceminister ON wskazał także na pobieranie przez wojsko wymazów w kilkuset punktach przyszpitalnych i w mobilnych zespołach wywozowych. "Średnio żołnierze pobierają około 55 tys. wymazów tygodniowo" - poinformował.

Jego zdaniem, "szczególne miejsce na mapie pomocy" zajmują domy pomocy społecznej. "Spośród 824 DPS-ów, aż 743 zostały objęte wsparciem żołnierzy WOT" - powiedział.

Przypomniał, że minister Błaszczak podjął decyzję o odtworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, zlikwidowanej w 2002 roku. "Będzie to uczelnia kształcąca oficerów Wojskowej Służby Zdrowia, lekarzy specjalizujących się w obszarach wykorzystywanych przez wojsko" - zapowiedział.

Odnosząc się do kierowanych do szefa MON pytań o ewentualne zaangażowanie żołnierzy w szczepienia przeciwko Covid-19, Skurkiewicz złożył w imieniu kierownictwa resortu deklarację, że "Wojsko Polskie jest gotowe do realizacji tego zadania, i posiada odpowiednie doświadczenie, kompetencje i zasoby by temu zadaniu sprostać".

Skurkiewicz poinformował także, że według ostatnich danych, zakażonych koronawirusem jest obecnie 930 polskich żołnierzy.