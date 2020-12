"O szczepionce na COVID-19. Poważnie". Andrzej Duda zamieścił film

Andrzej Duda zamieścił na Twitterze krótkie wideo, na którym porusza temat szczepionek na koronawirusa. Prezydent tłumaczy, że do nagrania materiału skłoniła go duża liczba pytań od obywateli, a także dziennikarzy dotyczących szczepionki na COVID-19.

– W ostatnim czasie wielu z państwa, ale także i dziennikarze zadają mi pytanie o dostępność szczepionki przeciwko koronawirusowi dla naszych pacjentów. Także o mój osobisty stosunek do tego szczepienia – zaczął swoją wypowiedź prezydent RP.

Andrzej Duda przekazał, że w związku z tymi licznymi głosami zaprosił do siebie ministra zdrowia. Adama Niedzielskiego.

– Zaprosiłem ministra zdrowia pana Adama Niedzielskiego, po to właśnie, aby porozmawiać na temat możliwości zaszczepienia sie w naszym kraju. Jak zapewnił mnie pan minister, jeszcze w tym miesiącu Europejska Agencja Medyczna powinna podjąć decyzję na temat dopuszczenia szczepionki firmy Pfizer na europejskim rynku medycznym. Zdaniem ministra, to oznacza, że kilak dni po decyzji ta szczepionka będzie dostępna w Polsce – przekazał prezydent.

Duda odniósł się również do obaw wielu Polaków, co do bezpieczeństwa szczepionki i tego, kto powinien w pierwszej kolejności zostać zaszczepiony. W związku z tym, prezydent zaprosił do siebie także ekspertów: prof. Andrzeja Horbana, prof. Krzysztofa Simona oraz prof. Jarosława Pinkasa.

– Po to właśnie, aby z ich pomocą odpowiedzieć na te pytania: kto powinien być szczepiony, czy szczepionka jest bezpieczna i czy została odpowiednio sprawdzona – powiedział Andrzej Duda.

Jak przekazał prezydent, zapis tej rozmowy będzie jeszcze w piątek dostępny dla wszystkich na kanałach Kancelarii Prezydenta RP.

