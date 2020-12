Gowin: Dla mnie PSL jest naturalnym potencjalnym koalicjantem

– Nie jest tajemnicą, że lubię i szanuję się wzajemnie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Nie jest tajemnicą, że wiele razy konsultujemy swoje poglądy, czasami współpracujemy tam, gdzie to dobrze służy Polsce. Jestem z nim w kontakcie także w tych dniach. Pewnie się spotkamy w przyszłym tygodniu, ale mówię to wszystko nie jako wstęp do stwierdzenie, że teraz oto PSL zastąpi Solidarną Polską – podkreślił Jarosław Gowin na antenie TVN24.

Jednocześnie minister rozwoju niczego nie wyklucza: – Oczywiście jeżeli będzie rząd mniejszościowy, będzie podjęta jakaś próba zbudowania większości. Jeżeli ona się nie powiedzie, będą przedterminowe wybory. Dla mnie PSL, takie ugrupowanie centrowo-chadeckie jest naturalnym potencjalnym koalicjantem, ale dzisiaj uważam, że jedyny realny scenariusz na stole to kontynuacja rządów Zjednoczonej Prawicy.

Odnosząc się do sporu wewnątrz Zjednoczonej Prawicy na tle unijnego budżetu, Gowin zaznaczył, że Solidarna Polska powinna bardzo dogłębnie przeanalizować swoją sytuację. – Liderzy Solidarnej Polski muszą przemyśleć tę sprawę. Życzyłbym im, żeby dali sami sobie trochę czasu, aby opuściły ich emocje. Musimy sobie próbować wyjaśnić te różnice zdań wewnątrz koalicji i dopiero później, ze wspólnym lub odmiennym stanowiskiem, pójść do mediów i za ich pośrednictwem zwrócić się ze swoimi argumentami do opinii publicznej – podkreślił Jarosław Gowin.

