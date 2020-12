W imieniu Lewicy składam projekt ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarna Sądu Najwyższego – poinformował poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek.

To narzędzie Kaczyńskiego do niszczenia polskich niezawisłych sędziów musi zniknąć jak najszybciej! To ta izba jest źródłem naszych kłopotów z praworządnością! – pisze polityk na Twitterze.

KE interweniuje ws. Izby Dyscyplinarnej

Przypomnijmy, że w styczniu TSUE poinformował, że Komisja Europejska złożyła wniosek o zastosowanie tzw. środków tymczasowych przeciw Polsce w odniesieniu do systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Ten krok miał doprowadzić do zablokowania Izby Dyscyplinarnej.

W kwietniu TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Polska nie zastosowała się jednak do wyroku TSUE.

Trybunał Sprawiedliwości podkreślił, że choć organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do państw Unii Europejskiej, to mają one obowiązek trzymania się unijnego prawa.

Polska miała zawiesić funkcjonowanie Izby, jeżeli postąpi inaczej, to Komisja Europejska może wnioskować o dzienne kary dla naszego państwa.

"Gwarancja niezależności Izby Dyscyplinarnej jako sądu właściwego do orzekania w sprawach dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego i sędziów sądów powszechnych ma zasadnicze znaczenie dla zachowania niezależności zarówno Sądu Najwyższego, jak i sądów powszechnych" – podkreślono w orzeczeniu Trybunału z kwietnia.

Kilka dni temu media informowały, że KE wszczęła procedurę wobec Polski o naruszenie prawa UE przez zezwolenie Izbie Dyscyplinarnej SN "na dalsze podejmowanie decyzji w sprawach, które mają bezpośredni wpływ na sędziów".

