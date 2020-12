Zmiany w rządzie. Piotr Dziedzic podał się do dymisji

"To alarm". Mocne słowa prof. Horbana

– Wzrost zgonów o ok. 100 proc. to sygnał alarmujący. Nie powinniśmy dopuszczać, by taka liczba zgonów się utrzymywała bądź rosła – powiedział podczas konferencji prasowej główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban.