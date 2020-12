Brytyjscy naukowcy o wyjątkowych zdolnościach "dzieci par homoseksualnych". Internet się śmieje

Jak czytamy na Onet.pl, naukowcy przez kilka lat analizowali dane z Holandii dotyczące 2971 dzieci dorastających od urodzenia pod opieką mam-lesbijek (2786 par) i ojców-gejów (185 par). "Dzieci wychowywane przez rodziców jednej płci osiągają lepsze wyniki w szkole podstawowej i liceum niż potomkowie par heteroseksualnych – pokazały wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i z Uniwersytetu w Maastricht" – napisano w artykule.

Artykuł został udostępniony na Twitterze Onetu, a w komentarzach zawrzało.

"W parach jednopłciowych nie rodzą się dzieci. Nie wiedzieliście?:))) "Dzieci par jednopłciowych" też są dziećmi par dwupłciowych nieuki" – napisał Cezary Krysztopa.

"Radzieccy naukowcy wymyślili wodę w tabletkach, ale nie wiedzą w czym je rozpuścić" – skomentował Paweł Lisiecki.

"Im przynoszą dzieci bociany bezpłciowe" – czytamy w innym komentarzu.

"Nauka radziecka nie takie rzeczy widziała" – dodaje kolejny internauta.

"Mam wrażenie, że nagle obudziłem się w świecie pełnym absurdów. Jaki poważny dziennik publikuje takie bzdety...", "Co za bzdurę są jeszcze powiedzieć środowiska lewicowe, aby udowodnić wyższość homoseksualizmu nad hetero", "No proszę, nie dość, że rodzi się więcej dzieci (to ustalenia z naszego polskiego podwórka), to jeszcze teraz info, że są inteligentniejsze. Chyba dziś nie zasnę. Taka piękna przyszłość czeka narody..." – czytamy pod postem.

