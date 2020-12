PSL drwi z Karczewskiego. "Nie ma co się kopać z ekspertem"

W piątek lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas programu na antenie TVN24 zaproponował prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że sam zaszczepi go na COVID-19. – Mogę jechać i zaszczepić pana prezydenta Dudę, bo on miał chyba jakieś wątpliwości do tego i zrobię to naprawdę jak najszybciej się da, żeby tylko nie siali fake newsów, szczególnie rządzący, którzy są odpowiedzialni za te szczepienia – tłumaczył polityk.

Karczewski kontra PSL

Na wypowiedź Kosiniaka-Kamysza zareagował senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski, który zadrwił z lidera PSL.

"Panie Prezydencie. Zachęcam do szczepienia. Sam, choć przeszedłem COVID-19, będę się szczepił. Ale stanowczo odradzam ofertę Pana Kosiniaka-Kamysza. Są politycy, którym się ufa i są tacy, którym trudno ufać" – napisał Karczewski na Twitterze.

Na odpowiedź polityków PSL nie trzeba było długo czekać.

Godzinę po publikacji wpisu senatora PiS, na Twitterze ludowców pojawił się złośliwy wpis skierowany do polityk PiS.

„Nie ma co się kopać z ekspertem. Z tej drugiej grupy całą partię zmontowali. P.S. Panie Staszku, jabłko już nie starcza?” – czytamy na Twitterze PSL.

