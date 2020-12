Grupa turystów weszła na zamarzniętą taflę jeziora. "Czy to już tradycja, że musi dojść do tragedii..."

"Dramat nad Morskim Okiem... Lód ma 5 do 6 cm grubości, a na lodzie masa ludzi... Co roku te same apele... Czy to już tradycja, że musi dojść do tragedii i kiedy do niej dojdzie...Drodzy turyści, bardzo Was prosimy o rozsądek..." – napisała jedna z internautek, której zdjęcie udostępniono na profilu "Aktualna sytuacja w Tatrach".

Na zdjęciu widać grupę kilkudziesięciu osób, które stoją na tafli jeziora. Część turystów robi sobie zdjęcia, niektórzy przyglądają się przyrodzie.

Jak co roku turyście nie stosują się jednak do ostrzeżeń władz Tatrzańskiego Parku Narodowego.

W aktualnym komunikacie dla turystów czytamy bowiem: „Apelujemy o niewchodzenie na tafle stawów, ponieważ dopiero zamarzają. Lód w wielu miejscach jest bardzo cienki i z łatwością może się załamać”.

