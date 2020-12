"Dziś św. Franciszek ma być pacyfistą, utopistą, zwolennikiem ekologii"

– Serdecznie zachęcam do kupienia i przeczytania najnowszego, świąteczego wydania tygodnika "Do Rzeczy". A tam otwierający wydanie artykuł prof. Grzegorza Kucharczyka, poświęcony św. Franciszkowi z Asyżu i zderzeniu prawdziwego Franciszka z Franciszkiem takim, jakim się go dziś pokazuje – mówi redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– Jednym z przejawów dramatycznego kryzysu kościoła jest dopatrywanie się podobieństw między surowym pokutnikiem z Asyżu a księdzem, który porzucił sutannę, „problem celibatu” zaś rozwiązał, żeniąc się ze zbiegłą mniszką – pisze Grzegorz Kucharczyk w artykule „Święty na miarę naszych potrzeb”. Na łamach „Do Rzeczy” również: – Wobec Jana Pawła II uruchomiono podobny mechanizm do tego, który w latach 60. ubiegłego wieku zastosowano wobec Piusa XII – mówi ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim. – Artyści Młodej Polski byli niebywale wszechstronni. Malowali obrazy i projektowali witraże, tworzyli pierwsze plakaty i okładki do książek, zajmowali się dekoratorstwem wnętrz – zauważa Krzysztof Masłoń w artykule „Polska Wciąż Młoda”. Zachęcamy do lektury!