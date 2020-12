Schetyna zachwala Hołownię. "Myślę o współpracy"

Były lider PO podkreślił, że start Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich okazał się wielkim sukcesem. – Możliwa jest ogromna mobilizacja wyborców. Mało kto czy nikt wcześniej nie dostał tak dużo głosów, bo to było ponad 10 mln. Myślę oczywiście o współpracy – mówił.

– Myślę o koniecznej współpracy opozycji demokratycznej – i w parlamencie, i poza nim, a Szymon Hołownia jest symbolem skutecznej kampanii wyborczej, wejścia bardzo mocnego do polskiej polityki, ale też utrzymania sympatyków przez następne miesiące. Sygnał, który dzisiaj otrzymujemy z Budapesztu, gdzie opozycja podpisuje porozumienie i podejmuje zobowiązanie współpracy w wyborach parlamentarnych 2022 roku i zobowiązuje się do pójścia na jednej liście wyborczej, to jest bardzo symboliczne – przekonywał polityk.

Schetyna został też zapytany o deklarację ideową, którą kierownictwo PO ma niedługo zaprezentować. – To jest taki średni dystans. To nie jest łatwe. To ani sprint, ani maraton. Trzeba dobiec, dobrze trafić i dobrze znaleźć partnerów do zrobienia projektu politycznego. To będzie dzisiaj najważniejsze. Praca nad deklaracją ideową to jest jedno, a drugie – odniesienie, napisanie, zbudowanie mapy politycznej demokratycznej opozycji – mówił.

Polityk dodał, że opozycja powinna korzystać również z doświadczenia Donalda Tuska.

