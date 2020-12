Buzek: Wiemy jak kończyła się w historii "twarda gra o własne interesy"

– Cywilizacyjnym założeniem Wspólnoty było to, że możemy się porozumieć, a nie – wyłącznie pokazywać swoją siłę. W Unii, z inicjatywy Polski, zbudowaliśmy już Unię Energetyczną czy Partnerstwo Wschodnie – to były nasze pomysły, odpowiadające na nasze potrzeby, ale do których potrafiliśmy przekonać całą Unię. To my też przekonaliśmy państwa południa Europy do sankcji przeciwko Rosji po agresji na Ukrainę – podkreślał.

– Rząd rozpętał antyunijną kampanię, a w przestrzeni publicznej padło wiele kłamstw i manipulacji. Przed nami ogromna praca – musimy się zdobyć na kampanię prawdy o Unii Europejskiej. W świadomości Polek i Polaków odkłada się bowiem ten antyunijny osad pełen nieprawdziwych słów o Wspólnocie – stwierdził Jerzy Buzek w wywiadzie dla Onetu.

Były premier skomentował również sytuację obozu rządzącego.

– Wybory prezydenckie, narastające napięcia społeczne, zburzenie zaufania do instytucji i procedur, do państwa jako organizatora naszego zbiorowego życia. Po ostatnich brutalnych działaniach wobec Strajku Kobiet i Młodzieżowej Akcji Klimatycznej nastąpił radykalny spadek zaufania do policji, co osłabia nasze poczucie bezpieczeństwa. W chwili zagrożenia pandemią, szczególnie odczuwany jest przez obywateli chaos decyzyjny i brak odpowiedzialnej strategii walki o nasze zdrowie i życie. No i oczywiście, po ostatnim szczycie, rozbicie monolitu koalicji rządzącej – komentował.

– Dzisiaj słyszę, że w PiS następuję „awuesizacja”. Dla mnie to byłaby najlepsza wiadomość dla naszej ojczyzny – stwierdził.

– Akcja Wyborcza „Solidarność” razem z Unią Wolności przez cztery lata sprawowania rządów z przekonaniem negocjowała wejście do Unii Europejskiej. Wprowadziliśmy też Polskę do NATO – tłumaczył.

