Ludziom złej woli nie wolno ofiarować pokoju, ponieważ to by oznaczało zgodę na zło, z którym do nas przychodzą i na zło, które wyświadczają. Pokój niech nas wszystkich ogarnie, niech ten ciepły rodzinny, świąteczny krąg będzie kręgiem magicznym, który nas ochroni – powiedział Rafał Ziemkiewicz. Publicysta "Do Rzeczy" złożył czytelnikom tygodnika świąteczne życzenia.