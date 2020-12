Nadciąga transczłowiek

la innych to przejaw ludzkiego szaleństwa i ulegania panice, zręcznie podsycanej przez media. Są jednak i tacy, którzy w pojawieniu się pandemii (nieważne, czy realnej, czy wydumanej) widzą wielką szansę dla przyszłej ludzkości. I nie są to wyłącznie nieszkodliwi fantaści, ale ludzie co się zowie praktyczni.

Trudno bowiem nie nazwać tak Billa Gatesa, George’a Sorosa czy też, ostatniej, najnowszej gwiazdy ruchu na rzecz lepszego urządzenia świata, Klausa Schwaba. Pierwsi dwaj pokazali, jak zbić gigantyczny majątek, ten trzeci, założyciel i pomysłodawca spotkań w Davos, z pewnością potrafi zadbać nie tylko o dobry wizerunek Forum Ekonomicznego.

Czytaj też:

Tęczowy taran z WaszyngtonuCzytaj też:

"A ty? Dla kogo się zaszczepisz?". KPRM pokazuje nowy spot