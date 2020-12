Małysz: Składamy oficjalny protest. Poczują, co to jest Polska

Polaków nie dopuszczono do startu w poniedziałkowych kwalifikacjach, gdyż w niedzielę pozytywny wynik testu na COVID-19 miał Klemens Murańka. Wszyscy inni członkowie kadry otrzymali negatywne wyniki.

Mamy informacje, że Klemens ma w tym momencie wynik negatywny. Testy całego teamu zostały powtórzone. Teraz składamy protest oficjalny – powiedział w TVP Info Adam Małysz, dyrektor dyrektor ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w PZN.

Pytany, kiedy można spodziewać się odpowiedzi na ten protest, odparł, że "wszystko dzieje się zbyt szybko, żeby ktoś nam w tym momencie odpowiedział". – Sam premier się tym zainteresował i Ministerstwo Sportu, także na pewno nie zostawimy tego bez echa – zapowiedział.

– Poczują przede wszystkim, co to jest Polska i że skoki to jest zimowy sport narodowy. Nie mogą robić takich rzeczy, że cały team izolują, gdzie oni (zawodnicy – red.) w tym momencie mogą chodzić na stołówkę jeść, bo nie dostali od niemieckiego sanepidu żadnego zakazu – tłumaczył Małysz.

We wtorek rano ma zebrać się jury konkursu. Polacy wystąpią w Oberstdorfie, jeśli ich kolejne testy na COVID-19 dadzą negatywny wynik.

