"Wszyscy płacą jakąś cenę". Mocne słowa Hołowni o szczepieniach

W programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News, Hołownia odniósł się do kwestii szczepień przeciwko COVID-19.

Na początku programu dziennikarz nawiązał do niedawnej wypowiedzi Donalda Tuska.Przypomnijmy, że w poniedziałek komentując inicjatywy promujące szczepienia, jeden z internautów napisał do byłego premiera na Twitterze: „Wspólne szczepienie Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim przeciw COVID-19 to byłby Game Changer”. „Dla dobra sprawy gotów byłbym osobiście ukłuć Pana Prezesa” – odpowiedział szybko były premier.

Dziennikarz prowadzący program zapytał więc Hołownię, kogo ten chciałby zaszczepić przeciwko koronawirusowi.

Lider Polski 2050 odpowiedział, że "każdego, który chciałby się zaszczepić". – To bardzo ważna rzecz, to jest w naszym narodowym interesie. To akt miłości i miłosierdzia. To jest nam wszystkim potrzebne – dodał Hołownia.

– Warto wziąć udział we wszystkich akcjach, nawet, jeśli miałyby się wiązać z zadaniem dyskomfortu panu prezydentowi, który nie lubi jak mu się majstruje igłą przy ramieniu, czy jakiemukolwiek politykowi. Nie przeczę, że w niektórych przypadkach czyniłbym to z większą, a w niektórych z mniejszą satysfakcją – podkreślił dalej Hołownia.

– Wszyscy płacą jakąś cenę. Ci, którzy decydują się zaszczepić także. Nie mam wątpliwości, jak będzie w moim przypadku. Wszyscy ponosimy pewne ryzyko. (...) Ci, którzy się nie zaszczepią, też będą musieli jakiś koszt zapłacić - taki, że będą musieli dalej podlegać obostrzeniom – tłumaczył dalej polityk.

