Podobna do nikogo

Ten rok po raz kolejny należał do familii Majdanów. Małgorzata i Radosław Majdanowie doczekali się wspólnego potomka Henryka, którym chętnie dzielą się ze światem i reklamodawcami. Małgorzata w chwilach wolnych od sesji zdjęciowych, nagrań programów i zmiany pieluszek znajduje jeszcze czas, by podzielić się swoimi bolączkami z widzami programów śniadaniowych. W „Dzień dobry TVN” wyznała, że ma trzech synów i żaden nie jest do niej podobny.

– Tak jak Staś i Tadeusz są podobni do Jacka, tak Henryk jest podobny do Radosława. Mam troje dzieci i żadne nie jest podobne do mnie – ubolewała.

Ciekawe, skąd to wie? Przecież sama już dawno nie jest do siebie podobna.