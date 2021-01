Gdzie jest prezydent?

– To właśnie pan prezydent Duda zadzwonił do mnie w poprzednią niedzielę i bardzo stanowczo powiedział, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków – właśnie przez pryzmat tych słów, wypowiedzianych przez Jarosława Gowina w Polsat News, zostaną zapamiętane przez dużą część obywateli pierwsze miesiące drugiej kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. A to oznacza, że nie jest dobrze.