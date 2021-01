Niedzielski: Niecałe 5,6 tys. nowych zakażeń COVID-19

Szef resortu zdrowia we wtorek w Radiu Plus mówił m.in. o wskaźnikach dotyczących potwierdzonych nowych zakażeń koronawirusem w Polsce i za granicą. Wskazał, że wskaźniki te dla Polski są niższe niż w innych krajach europejskich. Przywołał Wielką Brytanie z około 60 tys. nowych zakażeń dziennie, Francję z 15 tys. i Niemcy z 12 tys.

– U nas jest stabilizacja, na szczęście (...). Mam już informacje dotyczącą dzisiejszego dnia, ta liczba jest zaskakująco niska wynosi ledwie 5600, niecałe 5600 zakażeń, a to już jest liczba nie weekendowa tylko liczba z poniedziałku, czyli z dnia wczorajszego – poinformował Niedzielski.

– Pandemia nas zaskakuje wszystkich. Dzisiaj, tak jak mówiłem, mamy wynik, który jest odstający w dół od poprzednich tygodni, co by wskazywało, że te zwiększone zachorowania, z którymi mieliśmy do czynienia po świętach, to była pewna kumulacja badań, a nie start nowych zachorowań, ale to wszystko wymaga pewnego czasu na potwierdzenie – wskazał szef resortu zdrowia

Najwięcej zakażeń na Mazowszu

Jak podało w codziennym raporcie Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby odnotowano 5 569 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirus. Zakażeni to osoby z województw: mazowieckiego (695), pomorskiego (583), kujawsko-pomorskiego (526), śląskiego (522), warmińsko-mazurskiego (483), wielkopolskiego (483), zachodniopomorskiego (400), lubelskiego (344), dolnośląskiego (339), łódzkiego (285), małopolskiego (236), podlaskiego (143), opolskiego (116), podkarpackiego (108), świętokrzyskiego (108), lubuskiego (89). 109 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 93 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 233 osoby – poinformowało dalej Ministerstwo.

Od początku epidemii w Polsce liczba osób zakażonych koronawirusem wynosi 1 395 779; w wyniku zakażenia zmarły 31 593 osoby.

