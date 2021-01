Zjednoczenie całej opozycji? Hołownia: Nie wierzę w takie utopijne projekty

– Nie wierzę w to, że może się zjednoczyć opozycja od Lewicy do Konfederacji. Nie wydaje mi się to realne, natomiast powtarzam, że wydaje mi się możliwe, 20-30% szans, że przed wyborami opozycja zdecyduje, że przy zachowaniu wszystkich różnic pójdzie do wyborów w dwóch albo trzech blokach, żeby ograniczyć straty z metody D’Hondta – ocenił Szymon Hołownia. – To nie jest nierealne, ale nie wierzę w jakieś utopijne projekty na zasadzie, że wszyscy usiądziemy i się zjednoczymy – dodawał.

Szczepienia dla nauczycieli? "To nie tylko kwestia otwarcia szkół, ale zaopiekowanie się pośrednio setkami tysięcy rodziców"

Szymon Hołownia stwierdził, że testowanie nauczycieli nie ma sensu, za to konieczne wydają się priorytetowe szczepienia tej grupy.

– Nie ma dzisiaj sensu robienie masowych testów dla nauczycieli, bo co z tego, że my dzisiaj zrobimy nauczycielowi test, który kosztuje pieniądze. On będzie miał następnego dnia kontakt albo pójdzie do szkoły, gdzie są bezobjawowe dzieci, i problem gotowy – mówił.

– Rozumiemy, że jest pewna kolejność, że nie da się zrobić wszystkiego na raz, ale ten system nie jest tak wydajny jak powinien być wydajny. Wyszczepienie nauczycieli to nie tylko kwestia otwarcia szkół, ale to jest zaopiekowanie się pośrednio setkami tysięcy rodziców – podkreślał.

