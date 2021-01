"A Ty, kryminalisto, zacznij się bać". Szokujący wpis Durczoka

W środę wieczorem Telewizja Polska wyemitowała film dokumentalny zatytułowany "Taśmy Amber Gold. Układ Trójmiejski nie umiera nigdy" w reżyserii Sylwestra Latkowskiego. Film opowiada o tzw. układzie trójmiejskim, przedstawia kulisy afery Amber Gold. Niemal dwugodzinny dokument miał odpowiedzieć na pytania o rolę Michała Tuska w firmie Marcina P., zniknięcie złota klientów piramidy finansowej oraz wiedzę ówczesnego premiera Donalda Tuska dotyczącą działalności Amber Gold.

– Afera Amber Gold to przykład tego, że w Polsce mafia istnieje. Mafia to związek polityków, samorządów, biznesów, prokuratury – powiedział w TVP Info po premierze dokumentu Latkowski. Dziennikarz stwierdził, że "udało się wmówić nam wszystkim, że za tą sprawą stoją dwie osoby". – To nie tak – zaznaczył. Zwrócił uwagę, że proces w sprawie Amber Gold utajniono, choć afera nie miała charakteru obyczajowego. – Gdyby nie media, w ogóle nie dowiedzielibyśmy się o aferze Amber Gold – dodał.

Premierę filmu skomentował na Twitterze były dziennikarz TVN Kamil Durczok. "Szukam kancelarii, która pro publico bono, poprowadzi sprawę przeciwko Latkowskiemu" – napisał. Wyjaśnił, że chodzi o proces z artykułu 212 kk, dotyczącego zniesławienia. "A może i więcej" – dodał.

"To niebywałe, co #Kurwizja wypuściła wczoraj. A Ty, kryminalisto, zacznij się bać" – zakończył swój wpis Durczok.

