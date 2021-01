"Każdy ma swojego Gacionga" Wypij ostro o Emilewicz: To dobry moment, żeby złożyć mandat

Stacja TVN24 ujawniła w środę, że synowie Jadwigi Emilewicz zostali przyłapani w miejscowości Suche niedaleko Poronina, jak jeździli na nartach wraz z profesjonalnymi narciarzami, mimo że nie posiadali ważnej licencji sportowej.

Nazwiska synów byłej minister miały pojawić się w elektronicznym wykazie PZN dopiero dwa dni po omawianej sytuacji. Z ustaleń TVN24 wynika, że to sama polityk wraz z mężem zawiozła synów na stok.

W związku z publikacją Jadwiga Emilewicz wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że jej synowie od 6 roku życia są członkami klubów narciarskich i uczestniczą w zgrupowaniach i zawodach. "Najstarszy syn od 2011 był członkiem krakowskiego Klubu Narciarskiego Slalom, później klubu Yeti. W klubie tym od 2014 jeździł także drugi syn" – napisała.

W czwartek szef komisji licencyjnej PZN potwierdził TVN24, że wnioski o wydanie licencji dla trzech synów byłej wicepremier trafiły do Polskiego Związku Narciarskiego 7 stycznia. Zgrupowanie zakończyło się dzień wcześniej.

Sprawę komentował dziś w Sejmie poseł Porozumienia Michał Wypij.

– Każdy ma swojego Gacionga. Nie jest najgorsze to, co się wydarzyło, tylko to, co najbardziej bulwersuje i w sprawie pana rektora, i w sprawie pani premier, to sposób tłumaczenia, który ma się nijak do rzeczywistości i okazał się zwykłym kłamstwem. Myślę, że taka kwestia honorowa zakończenia tego w ten sposób byłaby całkiem niezłym wyjściem – mówił w rozmowie z dziennikarzami.

