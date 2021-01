Odbudowa po pandemii. Premier zapowiada wielkie inwestycje

– Środki które wynegocjowaliśmy, to nie tylko największe historycznie środki, ale to także środki ekstra, to dodatkowe fundusze, które chcemy przeznaczyć na odbudowę po epidemii. Unia zrozumiała, że muszą być przeznaczone dodatkowe środki dla Polski. Cała Europa styka nie z niespotykaną dotąd sytuacją, wszystkie kraje ratują swoje gospodarki – mówił premier Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Premier podczas konferencji podkreślił, jak ważne jest by Polska miała jeden z najlepszych wzrostów w Unii. – Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak trudne jest nasze życie, w tym gospodarcze. Nie wolno przegapić momentu odbudowy. Ruszymy już zimą kalendarzową, już wiosna. Musimy opanować epidemię i przywrócić siły gospodarce. Dane porównawcze pokazują, że sytuacja wygląda obiecująco – mówił szef rządu. Premier następnie zaprezentował "Umowę partnerstwa". – Ponad 76 miliardów euro na lata 2021-2027. Ponad 350 miliardów złotych. To tylko część z całej wielkiej puli przysługującej Polsce - razem to grubo ponad 700 mld zł. Teraz z aptekarską dokładnością musimy zaaplikować to naszej gospodarce – mówił. Morawiecki dodał, że te środki powinny być przekazane m.in. na ochronę miejsc pracy, by młodzi ludzie mogli znaleźć pracę, bez potrzeby emigracji. – Choć są to największe środki europejskie w historii, a do tego dodajemy 60 proc. środków krajowych, oprócz tego chcemy wprowadzić szereg projektów inwestycyjnych. Siła uderzenia inwestycyjnego bezie bez precedensu. Ten wehikuł będzie miał dwa silniki – unijny i najsilniejszy w historii silnik polski –podkreślał. Główne obszary, na które zostaną przeznaczone fundusze to infrastruktura, innowacje, ochrona środowiska, edukacja. Przy podziale środków ma zostać uwzględniony poziom zamożności obywateli, tempo rozwoju poszczególnych rozwojów, etc. – Środki będą uruchomione w jak najszybszy sposób. Wolna Polska po 30 latach dojrzała aby planować w perspektywie dekad. W umowie partnerstwa jest zaszyty własnie mechanizm planowania długoterminowego. Aby Polska mogła gonić najwyżej rozwinięte kraje, a niektóre nawet przegonić. Chcemy by za 10 lat nakłady na badania i rozwój się podwoiły. Naszym celem jest aby w 2030 roku polska gospodarka stała się jedną z najbardziej produktywnych gospodarek w Europie. Okno możliwości musi być w odpowiedni sposób spożytkowane. Tak jak na szczyt nie wchodzi się z marszu, tak i my prowadzimy od wielu miesięcy żmudne negocjacje – dodawał. Odbudowa Polski KPRM wypuściła dzisiaj spot dot. unijnych funduszy. W tym filmie, który jako pierwszy zaprezentował portal DoRzeczy.pl, arrator mówi, że miniony rok był trudny dla Polski, a przed nami walka o odzyskanie nadziei i powrót do normalności. – Nasza gospodarka przetrwała najtrudniejsze chwile dzięki zaangażowaniu Polaków i rządowym tarczom. Za nami negocjacje w Brukseli, ale mamy rekordowy budżet dla naszego kraju – słyszymy. – Przed nami kluczowy budżet dla Polski. 770 miliardów złotych z Unii Europejskiej przeznaczymy na zdrowie, infrastrukturę, edukację, czy cyfryzację. Na dobrą przyszłość polskich rodzin – dodaje premier.