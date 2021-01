Jak wygląda sytuacja w szkołach? Resort podał najnowsze dane

Ministerstwo Edukacji i Nauki podało także, że we wtorek w trybie stacjonarnym pracowało 15 208 przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego, czyli 99,4 proc. z nich. W trybie zdalnym pracowało 28 przedszkoli, a 64 w trybie mieszanym.

Dane te pokazują stan na wtorek na godzinę 13.00 i pochodzą od kuratorów oświaty.

Na razie powrót tylko najmłodszych uczniów

W poniedziałek do nauki po feriach zimowych uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych wrócili do nauki stacjonarnej. Uczniowie starsi: z klas IV-VIII szkół podstawowych i z szkół ponadpodstawowych, tak jak przed feriami, kontynuują naukę zdalną. Mają zajęcia stacjonarne zawieszone do 31 stycznia.

Zawieszenie zajęć stacjonarnych nie obejmowało przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. W przedszkolach publicznych nie ma też ferii.

"Zgodnie z zapowiedziami na bieżąco monitorujemy sytuację w szkołach i przedszkolach. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców jest dla nas priorytetem" – zapewniła w komunikacie rzeczniczka prasowa MEiN Anna Ostrowska.

Czytaj też:

Polacy ocenili powrót dzieci do szkół. Oto wyniki sondażu

Dane z pierwszych dni po powrocie do nauki

W 14 383 szkołach podstawowych w klasach I-III w nauka w poniedziałek była prowadzona w trybie stacjonarnym (to 99,6 proc. szkół podstawowych). W 9 szkołach podstawowych w klasach I-III nauka prowadzona była w trybie zdalnym, a w 51 w trybie mieszanym, gdzie część uczniów uczy się w szkole, a część na odległość. We wtorek, w stosunku do poniedziałku, liczba szkół, gdzie prowadzona była nauka zdalna wzrosła o 7, a z nauczaniem w trybie mieszanym wzrosła o 4.

W poniedziałek w trybie stacjonarnym pracowały 15 222 przedszkola i placówki wychowania przedszkolnego, czyli 99,5 proc. z nich. W trybie zdalnym pracowało 28 przedszkoli, a w trybie mieszanym 50. We wtorek, w stosunku do poniedziałku liczba przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego pracujących zdalnie nie zmieniła się, pracujących w trybie mieszanym wzrosła o 14.

Czytaj też:

Ilu nauczycieli przetestowano na COVID-19? Czarnek odpowiada