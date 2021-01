Mucha odchodzi z PO. Sienkiewicz gorzko do kolegów z partii: Zanim się zaczniemy gorszyć

Joanna Mucha zasiliła szeregi Polski 2050. Posłanka z Lublina jest kolejnym politykiem PO, który przeszedł do partii Szymona Hołowni.

Polityczny transfer wywołał wiele komentarzy. W mediach spekuluje się również, że transfer Muchy był przyczyną odejścia z Polski 2050 lidera lubelskich struktur tej partii.

"Rok temu dołączyłem do Ekipy Szymona, wiedząc że jestem gotów poświęcić jej część swojego życia. Chciałem pomóc nadawać polskiej polityce nową jakość, wspólnie z tysiącami zwykłych ludzi myślących: „Dość!”, zbudować coś innowacyjnego, zasypać podziały, rozmawiać, zauważać i kumulować dobrą energię. Dziś ta przygoda dobiega końca. Poznałem dziesiątki wspaniałych ludzi ze wszystkich powiatów województwa lubelskiego, ze wszystkich innych województw i z zagranicy. Setki spotkań, tysiące działań, dziesiątki tysięcy wiadomości i miliony myśli o lepszej Polsce. To zostanie ze mną na zawsze! Dziękuję Wam za to. Dzięki Szymon!" – napisał w mediach społecznościowych Jakub Jakubowski, były już Lider Regionu Lubelskiego Stowarzyszenia Polska 2050.

Swój komentarz do transferu posłanki zamieścił również Bartłomiej Sienkiewicz. Polityk zaapelował na Twitterze o przeanalizowanie tej sytuacji i powstrzymanie się przed rzucaniem oskarżeń pod adresem Joanny Muchy.

"Odeszła z KO Joanna Mucha. Zanim się zaczniemy gorszyć, musimy sobie w partii odpowiedzieć dlaczego to się stało. Szczerze, bez znieczuleń/zaklęć typu "polityczna korupcja" – napisał były szef MSWiA.

twitterCzytaj też:

"Rz": Słynna posłanka PO przejdzie do HołowniCzytaj też:

Broniarz: Ze zdumieniem przyjęliśmy informację Dworczyka