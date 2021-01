Jakimowicz oskarżany o gwałt. "Zniszczyliście część mojego życia i życia moich dzieci"

Dziennikarz Piotr Krysiak napisał w poniedziałek na Facebooku, że "gwiazda publicystyki TVP INFO miała zgwałcić uczestniczkę konkursu Miss Generation 2020. Tak utrzymuje kobieta, która uciekła ze zgrupowania i zgłosiła sprawę policji".

Według portalu Onet, Krysiak miał na myśli Jarosława Jakimowicza. Aktor jest od pewnego czasu związany z TVP Info, gdzie wraz z Magdaleną Ogórek współprowadzi program "W kontrze". Agresor, z historii opisywanej przez Krysiaka, miał w hotelu Parisel Palace w Klimkach pod Łukowem wepchnąć do pokoju uczestniczkę konkursu Miss Generation 2020. Tam następnie doszło do gwałtu. Dzień później ofiara uciekła z hotelu, udała się do szpitala ginekologiczno-położniczego w Warszawie. Policji pokazała swojego oprawcę w materiałach, jakie miała w galerii zdjęć i filmów w telefonie.

"Media niszczą jakąś część mojego życia"

W sobotę rano Jakimowicz na początku programu „W kontrze” odniósł się do stawianych mu zarzutów.

twitter

– Tydzień temu zostałem posądzony o gwałt, o coś, czego nigdy w życiu nie zrobiłem. Zostałem posądzony nie przez sąd, nie przez policję, nie przez prokuraturę, nie przez adwokata, nie przez poszkodowanego, ale przez człowieka i jego post w internecie – tłumaczy aktor.



Jakimowicz podkreślił, że media szeroko opisują ten temat i natychmiast wskazały winnego. – Według nich tym winnym jestem ja, media niszczą jakąś część mojego życia – dodał i przypomniał, że zwrócił się do prokuratury, aby ta jak najszybciej przesłuchała go w sprawie domniemanego gwałtu.

– Jestem niewinny, nigdy nie zrobiłem takiego czynu, muszę państwu to powiedzieć, bo podejrzewam, że nie będą wszyscy zadowoleni z tego co powiem: przyznaje tym mediom, którym chyba tylko i wyłącznie na tym zależy, zniszczyliście cześć jakąś mojego życia, cześć z życia moich dzieci, moich przyjaciół – mówił.

Czytaj też:

WP: TVP na razie nie zawiesi Jakimowicza