Eksperci z Rady Medycznej zachęcają do szczepień przeciw COVID-19

Chcę być zdrowa; pojechać na urlop, gdy przyjdą wakacje - mówią eksperci z Rady Medycznej, który dołączyli do kampanii #SzczepimySię, zachęcając Polaków do szczepień przeciw COVID-19. Zapewniają też, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna, a zaszczepienie się pozwoli na powrót do normalności.