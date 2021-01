Dworczyk: Jutro ważny dzień

Zainteresowanie szczepieniami jest bardzo duże. – Szczepionki, które dotrą do nas do 31 marca zostały już rozdysponowane. Nie mamy już wolnych szczepionek i terminów. Nie wynika to z problemu systemu, ale z braku szczepionek. Apelujemy do seniorów, by nie szli do przychodni. Terminy szczepień do końca marca zostały zarezerwowane – wskazał pełnomocnik rządu ds. szczepień.

– Gwarantujemy, że każdy senior, który pozostawi swoje dane poprzez infolinię, czy Internet zostanie umówiony na szczepienie, gdy kolejne dawki dotrą do Polski – zapewnia Dworczyk. – Wiem, że część osób przyzwyczajona jest do tego, by samodzielnie zgłaszać się do przychodni, ale w dzisiejszych czasach to jest narażanie się osób starszych na kontakt z chorymi. Zostańmy w domu i wykorzystajmy inne możliwe kanały o których mówiłem – dodał.

– Do końca marca zaszczepimy 3,1 mln osób. Moglibyśmy zaszczepić 11 mln, brakuje nam wyłącznie szczepionek. Apelujemy do seniorów, by zgłaszali gotowość do szczepienia. Można zgłosić chęć zaszczepienia się pod nr 989, można zostawić dane kontaktowe. Jak tylko pojawią się szczepionki, to seniorzy otrzymają informację zwrotną i zostaną umówieni na konkretny termin – wskazał szef KPRM.

