Giertych atakuje PiS. "Toż by biednego papę ubezwłasnowolnili, porwali i przywieźli"

Sprawa RS, Polaka odłączonego od aparatury podającej pokarm i wodę w brytyjskim szpitalu, poruszyła opinię publiczną w Polsce. Wywołała również falę komentarzy zarówno ze strony polityków rządowych, jak i opozycji.

Przypomnijmy. W listopadzie ubiegłego roku u RS wystąpiło zatrzymanie akcji serca na co najmniej 45 minut w wyniku czego doszło do poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu. Władze szpitala Plymouth, gdzie przebywa Polak, wystąpiły do sądu o zgodę na odłączenie mężczyzny od aparatury podtrzymującej życie. Zgodę na to wyraziły żona i dzieci męża. Sprzeciwiają się temu matka, dwie siostry oraz siostrzenica RS, które poprosiły władze Polski o interwencję.

RS już kilkukrotnie był odłączany od aparatury. Ostatnio miało to miejsce w zeszłym tygodniu. Polak od kilku dni nie otrzymuje wody i pożywienia. Polski rząd postanowił przyznać RS paszport dyplomatyczny i w ten sposób wyjąć go spod jurysdykcji brytyjskich sądów. W tej chwili MSZ czeka na decyzję Brytyjczyków.

Dramatyczną sytuację Polaka w Wielkiej Brytanii postanowił wykorzystać Roman Giertych. W zamieszczonym w mediach społecznościowych wpisie zaatakował polskie władze, wykorzystując do tego św. Jana Pawła II.

"Jak dobrze, że PiS nie rządził w kwietniu 2005. Wyobrażacie sobie Państwo to wzmożenie, które nastąpiłoby na wieść, że papież-Polak powiedział: „Pozwólcie mi odejść” i odmówił dalszej, uporczywej terapii? Toż by biednego papę ubezwłasnowolnili, porwali i przywieźli, aby „leczyć” – napisał Giertych.

