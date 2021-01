Koronawirus w szkole w Opolu. 46 uczniów wysłano na kwarantannę

W poniedziałek biuro prasowe urzędu miasta poinformowało o pierwszych po feriach przypadkach zakażeń koronawirusem w działających placówkach oświatowych.

– W publicznej Szkole Podstawowej nr 25 w Opolu pozytywny wynik testu otrzymali 2 uczniowie klas III A i III C. Sanepid zdecydował o skierowaniu na kwarantannę do końca stycznia 46 uczniów. Także do 31 stycznia do przedszkola nie wrócą dzieci z placówki nr 44. Tam zakażenie wykryto u nauczyciela. Na kwarantannę wysłano 25 dzieci – powiedziała Oborska-Marciniak.

Najnowsze dane resortu zdrowia

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2 419 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce i kolejnych 38 ofiarach śmiertelnych. To najmniejsza liczba zakażeń i zgonów od października 2020 roku. Ponieważ te dane pochodzą z niedzieli, nie są do końca miarodajne.

Według danych MZ od początku epidemii w naszym kraju stwierdzono 1 478 119 przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło w sumie 35 401 osób.

Od poniedziałku ruszyły w Polsce szczepienia populacyjne przeciwko koronawirusowi. Po grupie zero, w której byli m.in. medycy, zastrzyki otrzymają teraz seniorzy – na początek ci, którzy skończyli 70 lat.



