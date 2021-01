Wiadomo, kiedy poznamy decyzję ws. obostrzeń. Czego możemy się spodziewać?

O tym, że już w czwartek poznamy informację na temat ewentualnego poluzowania obostrzeń informował na Twitterze dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. Jak przekazał, konferencja w tej sprawie odbędzie się jutro przed południem.

"Spodziewajmy się otwarcia sklepów w centrach handlowych" – dodał dziennikarz.

Jeszcze wczoraj rzecznik rządu przekazał, że informacja nt. restrykcji zostanie podana przed weekendem. – To będą pewnie najbliższe dni, przed weekendem tak, aby był też czas na przygotowanie się. Przed nami posiedzenie Rady Medycznej, która będzie omawiała kwestię luzowania obostrzeń. Czekamy na dane zakażeń z poniedziałku – mówił wczoraj na antenie Polsat News. Jak dodawał, "nie spodziewa się jednak, by było to zaostrzenie obowiązujących przepisów". Stwierdził przy tym, że "otwarcie galerii handlowych czy częściowe działanie hoteli wydaje się dość oczywiste, jeśli miałby być podejmowane decyzje ws. luzowania obostrzeń".

"Są wyraźne dynamiki spadkowe, ale...". Minister zdrowia o sytuacji epidemicznej