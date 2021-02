Szczerski: Mamy rollercoaster zaufania do Unii Europejskiej, jeśli chodzi o pandemię

Pełnomocnik do spraw utworzenia Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP komentował sytuację wokół unijnych zamówień na szczepionki przeciw COVID-19. Zdaniem Szczerskiego pierwszym problemem w tej kwestii jest brak transparentności umów zawieranych przez KE.

– Myślę, że to powinno być przedmiotem oceny parlamentarno-demokratycznej w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej, bo rzeczywiście my wszyscy zdaliśmy się w tym przypadku na wspólną europejską politykę i nigdy tych umów publicznie nie widzieliśmy, a przecież transparentność umów powinna być zachowana – stwierdził w programie "W punkt" Telewizji Republika.

– Nie widziałem umów, jakie zawierała Unia Europejska, także w naszym imieniu – powtórzył Szczerski.

Rollercoster zaufania

Szczerski zauważył, że zamieszanie wokół zakupu szczepionek jest powodem spadku zaufania do unijnych instytucji.

– Mamy rollercoaster zaufania do Unii Europejskiej, jeśli chodzi o pandemię. Na początku było bardzo źle, sytuacja, jaką pamiętamy z początku pandemii to "dziki zachód" na lotniskach w Chinach. Była to walka o jakiekolwiek materiały ochronne. Część przejmowana była wręcz jak w westernach – powiedział.

– Kompletny chaos w Europie zapanował. Potem była próba pokazania, że Unia Europejska potrafi nad tym bałaganem zapanować i tego dowodem miały być właśnie owe umowy na dostawy szczepionek. Bardzo mnie niepokoi, że znowu wchodzimy do fazy "dzikiego Zachodu" – dodał.

Zdaniem Szczerskiego cała sytuacja pokazuje ogromną słabość Unii Europejskiej w starciu z globalnymi koncernami.

– Myślę, że to pokazało słabość instytucji Unii Europejskiej wobec wielkich koncernów. To jest kolejny przykład tego, że władze publiczne stają się klientem wielkich koncernów i wielkie koncerny tak naprawdę w umowach zabezpieczają swoje interesy, a interes publiczny jest tak naprawdę przegrany – stwierdził. Przypomniał również, że część badań nad opracowaniem szczepionki była finansowana ze środków unijnych.

